реши задачю с помащью уровнения я задумал число.если его разделить на 4 а потом отнять 2 то получится семь какое я число задумал
Математика
реши задачю с помащью уровнения я задумал число.если его разделить на 4 а потом отнять 2 то получится семь какое я число задумал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x/4 - 2 = 7 x/4 = 9 x=36
Гость:
пусть задумано число х, тогда по услвоию задачи составляем уравнение: х\4-2=7 х\4=7+2 х\4=9 х=9*4 х=36 ответ: задумано было число 36
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