реши задачю с помащью уровнения я задумал число.если его разделить на 4 а потом отнять 2 то получится семь какое я число задумал

Математика

реши задачю с помащью уровнения я задумал число.если его разделить на 4 а потом отнять 2 то получится семь какое я число задумал

Автор: Гость