У 5 малих і 2 великих коробках 48 олівців, а у 3 малих і 2 великих-36 олівців.  Скільки олівців у малій коробці і скільки у великій?

Гость: Гость:

решаем подбором. если в большой коробке 9 карандашей, то 9x2=18, 48-18=30, 30:5=6(в маленькой коробке). А теперь 3x6=18, а 2x9=18, 18+18=36. В большой коробке 9 кар, а в маленькой -6 карандашей.