У 5 малих і 2 великих коробках 48 олівців, а у 3 малих і 2 великих-36 олівців. Скільки олівців у малій коробці і скільки у великій?
Математика
У 5 малих і 2 великих коробках 48 олівців, а у 3 малих і 2 великих-36 олівців. Скільки олівців у малій коробці і скільки у великій?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решаем подбором. если в большой коробке 9 карандашей, то 9x2=18, 48-18=30, 30:5=6(в маленькой коробке). А теперь 3x6=18, а 2x9=18, 18+18=36. В большой коробке 9 кар, а в маленькой -6 карандашей.
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