Масса четырех железных брусков 160 кг, причем второй брусок в 3 раза тяжелее первого,третии- в 3 раза тяжелее второго, четвертый - в 3 раза тюжелее третьего. Какова масса каждого бруска?
Математика
Масса четырех железных брусков 160 кг, причем второй брусок в 3 раза тяжелее первого,третии- в 3 раза тяжелее второго, четвертый - в 3 раза тюжелее третьего. Какова масса каждого бруска?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х масса 1 бруса,3х масса 2 брусса,9х масса 3 бруса и 27х масса 4 бруса.Зная,что вся масса 160 кг составим уравнение х+3х+9х+27х=160 40х=160 х=4 масса 1 брусса 3х=3*4=12 масса 2 бруса 9х=9*4=36 27х=108
Гость:
допустим, масса первого бруска х, тогда х+3х+3*3х+9*3х=160 х+3х+9х+27х=160 40х=160 х=160/40 х=4кг масса первого бруска 3*4=12кг второй брусок 9*4=36кг третий 27*4=108кг четвертый
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