Масса четырех железных брусков 160 кг, причем второй брусок в 3 раза тяжелее первого,третии- в 3 раза тяжелее второго, четвертый - в 3 раза тюжелее третьего. Какова масса каждого бруска?

Математика

Масса четырех железных брусков 160 кг, причем второй брусок в 3 раза тяжелее первого,третии- в 3 раза тяжелее второго, четвертый - в 3 раза тюжелее третьего. Какова масса каждого бруска?

Автор: Гость