Cоставьте блок-схему и напишите программу вывода на экран 5 первых четных натуральных чисел
Экономика
Cоставьте блок-схему и напишите программу вывода на экран 5 первых четных натуральных чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program prim; var i,x : integer; begin x:=1; for i:=1 to 5 do begin write (x,' '); x:=x+2; end; end.
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