Проверьте пожалуйста правильность решения задачи: Какова формула соединения в котором массовая доля фосфора составляет 27,93%, а серы - 72,07%? Дано: w(P)=27,93% w(S)=72,07% Найти: PxSy Решение: Ar(P) Ar(S) ------- : ------...
Химия
Проверьте пожалуйста правильность решения задачи: Какова формула соединения в котором массовая доля фосфора составляет 27,93%, а серы - 72,07%? Дано: w(P)=27,93% w(S)=72,07% Найти: PxSy Решение: Ar(P) Ar(S) ------- : ------- w(P) w(S) 31 32 -------- : ------- 27,93 72,07 1 : 05 (так как дробного коэффициента не бывает, делим все на 1) 1 : 2 Ответ: PS2 - сульфид фосфора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Индексы x и y найдены неправильно из-за формулы, правильней так: w(Э) ------- Ar(Э) x:y = 27,93/31 : 72,07/ 32 0,9 : 2.25 | :0,9 делим на 0,9 1 : 2.5 | *2 умножаем на два x = 2 y= 5 P2S5 (или P4S10) - сульфид фосфора
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