Проверьте пожалуйста правильность решения задачи: Какова формула соединения в котором массовая доля фосфора составляет 27,93%, а серы - 72,07%? Дано: w(P)=27,93% w(S)=72,07% Найти: PxSy Решение: Ar(P) Ar(S) ------- : ------...

Химия

Проверьте пожалуйста правильность решения задачи: Какова формула соединения в котором массовая доля фосфора составляет 27,93%, а серы - 72,07%? Дано: w(P)=27,93% w(S)=72,07% Найти: PxSy Решение: Ar(P) Ar(S) ------- : ------- w(P) w(S) 31 32 -------- : ------- 27,93 72,07 1 : 05 (так как дробного коэффициента не бывает, делим все на 1) 1 : 2 Ответ: PS2 - сульфид фосфора

Автор: Гость