Проверьте пожалуйста правильность решения задачи: Какова формула соединения в котором массовая доля фосфора составляет 27,93%, а серы - 72,07%? Дано: w(P)=27,93% w(S)=72,07% Найти: PxSy Решение: Ar(P)     Ar(S) ------- : ------...

Химия
Проверьте пожалуйста правильность решения задачи: Какова формула соединения в котором массовая доля фосфора составляет 27,93%, а серы - 72,07%? Дано: w(P)=27,93% w(S)=72,07% Найти: PxSy Решение: Ar(P)     Ar(S) ------- : ------- w(P)       w(S)   31            32 -------- : ------- 27,93     72,07   1 : 05 (так как дробного коэффициента не бывает, делим все на 1)   1 : 2   Ответ: PS2 - сульфид фосфора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Индексы x и y найдены неправильно из-за формулы, правильней так: w(Э)    -------  Ar(Э)     x:y = 27,93/31 :  72,07/ 32              0,9     :  2.25         | :0,9  делим на 0,9              1        : 2.5            | *2 умножаем на два x = 2 y= 5   P2S5 (или P4S10)  - сульфид фосфора    
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