сколько молей кислорода образуется при разложении 490г К2СО3?
Химия
сколько молей кислорода образуется при разложении 490г К2СО3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2К2СО3=4К+2СО2+ О2 значит образуется 1 моль кислорода, так как перед ним мы не пишеи никакого индекса.
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