Есть ли тотожнисть ривности 3х+5=3(х+5)

тотожність повинна виконуватися для всіх допустимих значень х для х=0 ліва частина: 3х+5=3*0+5=5 а права частина 3*(0+5)=3*5=15 5 не дорівнює 15, а значить дана рівність не є тотожністю, бо не виконується для всіх значень х віповідь: ні

Гость: Гость:

(если на русском понимаешь...) Тождество это когда левая и правая часть равенства равны друг другу. А данном тождестве, правая и левая часть тождесва не равны. Давай вторую часть равества раскроем: 3(х + 5) = 3х + 15 А в этом случае, так видно: 3х + 5 ≠ 3х + 15 не равно