Замінити сполучення слів іншими, близькими за значенням (синонімами): сонце сміється; туман лягає.

Қазақ тiлi
Замінити сполучення слів іншими, близькими за значенням (синонімами): сонце сміється; туман лягає.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сонце сміється, усміхається, променіє туман лягає, опускається, спочиває
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