На сукню йде 5 метрів тканини,а на сорочку - 2 метра.Із 114 метрів тканини пошили сукні і сорочки.Суконь пошили 18.Скільки пошили сорочок?

18*5=90м пошло на платья 114-90=24м на рубашки 24/2=12 рубашек пошили

Гость: Гость:

5(м) · 18(с) = 90(метрів пішло на пошив 18 суконь) 114(м) - 90(м) = 24 (від загальної кількості метрів відняли кількість метрів яка пішла на пошив суконь) 24 / 2 = 12 (отриману кількість (залишок) поділили на 2 метра, які йдуть на пошив сорочки)