На сукню йде 5 метрів тканини,а на сорочку - 2 метра.Із 114 метрів тканини пошили сукні і сорочки.Суконь пошили 18.Скільки пошили сорочок?
Математика
На сукню йде 5 метрів тканини,а на сорочку - 2 метра.Із 114 метрів тканини пошили сукні і сорочки.Суконь пошили 18.Скільки пошили сорочок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18*5=90м пошло на платья 114-90=24м на рубашки 24/2=12 рубашек пошили
Гость:
5(м) · 18(с) = 90(метрів пішло на пошив 18 суконь) 114(м) - 90(м) = 24 (від загальної кількості метрів відняли кількість метрів яка пішла на пошив суконь) 24 / 2 = 12 (отриману кількість (залишок) поділили на 2 метра, які йдуть на пошив сорочки)
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