второй угол треугольника в 3 раза больше первого.Найди углы треугольника,если известно,что второй угол больше первого на 30 градусов.
Математика
второй угол треугольника в 3 раза больше первого.Найди углы треугольника,если известно,что второй угол больше первого на 30 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первый угол будет х, то второй будет 3х. А также второй угол будет по условию (х + 30) град. Итак мы получаем уравнение: 3х = х + 30 3х - х = 30 2х = 30 х = 15 град. первый угол 3 * 15 = 15 + 30 = 45 град. второй угол. Согласно теореме - сумма углов треугольника 180 град. 180 - 15 - 45 = 120 град. третий угол. Ответ: 15 гр., 45 гр., 120 гр.
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