второй угол треугольника в 3 раза больше первого.Найди углы треугольника,если известно,что второй угол больше первого на 30 градусов.

Математика
второй угол треугольника в 3 раза больше первого.Найди углы треугольника,если известно,что второй угол больше первого на 30 градусов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первый угол будет х, то второй будет 3х. А также второй угол будет по условию (х + 30) град. Итак мы получаем уравнение: 3х = х + 30 3х - х = 30 2х = 30 х = 15 град. первый угол   3 * 15 = 15 + 30 = 45 град. второй угол. Согласно теореме - сумма углов треугольника 180 град. 180 - 15 - 45 = 120 град. третий угол. Ответ: 15 гр., 45 гр., 120 гр.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
напишите уравнения реакций,с помощью которых можно осуществить превращения S-H2S-SO2-Na2SO3-SO2
Ответить
Математика
задумано число. если его увеличить на 7 целых 6/23 то получится число превышающее разность чисел 9 целых 10/23 и 1 целая 17\23 на 4 целых 2\23. най...
Ответить
Математика
На сукню йде 5 метрів тканини,а на сорочку - 2 метра.Із 114 метрів тканини пошили сукні і сорочки.Суконь пошили 18.Скільки пошили сорочок?
Ответить
Қазақ тiлi
Замінити сполучення слів іншими, близькими за значенням (синонімами): сонце сміється; туман лягає.
Ответить
Математика
длинна дорожки в бассеине 100м коля уже проплыл 60м сколько осталось. Рассмотри схематический чертёж и реши задачу. составь обратную задачу сделай ...
Ответить