напишите уравнения реакций,с помощью которых можно осуществить превращения S-H2S-SO2-Na2SO3-SO2
Химия
напишите уравнения реакций,с помощью которых можно осуществить превращения S-H2S-SO2-Na2SO3-SO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S-->H2S-->SO2-->Na2SO3-->SO2 1) S2+2H2O=2H2S+O2 стрелочка вверх 2)2H2S + ЗО2 = 2Н2О + 2SO2 3)SO2+NaO=Na2SO3 4)Na2SO3=(разложение под действием t)=SO2+Na2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
задумано число. если его увеличить на 7 целых 6/23 то получится число превышающее разность чисел 9 целых 10/23 и 1 целая 17\23 на 4 целых 2\23. най...
Математика
На сукню йде 5 метрів тканини,а на сорочку - 2 метра.Із 114 метрів тканини пошили сукні і сорочки.Суконь пошили 18.Скільки пошили сорочок?
Қазақ тiлi
Математика
длинна дорожки в бассеине 100м коля уже проплыл 60м сколько осталось. Рассмотри схематический чертёж и реши задачу. составь обратную задачу сделай ...