напишите уравнения реакций,с помощью которых можно осуществить превращения S-H2S-SO2-Na2SO3-SO2

Химия
напишите уравнения реакций,с помощью которых можно осуществить превращения S-H2S-SO2-Na2SO3-SO2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S-->H2S-->SO2-->Na2SO3-->SO2 1) S2+2H2O=2H2S+O2 стрелочка вверх  2)2H2S + ЗО2 = 2Н2О + 2SO2  3)SO2+NaO=Na2SO3  4)Na2SO3=(разложение под действием t)=SO2+Na2O
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