1.Чему равна сила тяготения между Землей и луной, если масса Земли 6*10 24 степени кг, масса Луны 7,4*10 в 22степени кг, среднее расстояние от Луны до Земли 3,8*10 в 8степени м.? Радиусами Луны и Земли пренебречь.

Физика

1.Чему равна сила тяготения между Землей и луной, если масса Земли 6*10 24 степени кг, масса Луны 7,4*10 в 22степени кг, среднее расстояние от Луны до Земли 3,8*10 в 8степени м.? Радиусами Луны и Земли пренебречь.

Автор: Гость