1.Чему равна сила тяготения между Землей и луной, если масса Земли 6*10 24 степени кг, масса Луны 7,4*10 в 22степени кг, среднее расстояние от Луны до Земли 3,8*10 в 8степени м.? Радиусами Луны и Земли пренебречь.

Физика
1.Чему равна сила тяготения между Землей и луной, если масса Земли 6*10 24 степени кг, масса Луны 7,4*10 в 22степени кг, среднее расстояние от Луны до Земли 3,8*10 в 8степени м.? Радиусами Луны и Земли пренебречь.
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