помогите составить план к сказке о рыбаке и рыбке!!!

Гость: Гость:

1. 3 раза закинул старик невод в море, и только на 3 раз пришёл невод с рыбкой золотой. 2. Старик отпустил рыбку. 3. Старик рассказал старухе о рыбке. 4. Надобно корыто. 5. Надобно избу новую. 6. Старуха хочет быть дворянкой. 7. Старуха хочет быть царицей. 8. Старуха хочет быть владычицей морской. 9. Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом вильнула и ушла в синие море.