Какую скорость приобретает ракета, движущаяся из состояния покоя с ускорением 60 м\ с^{2} , на пути 750 м? За какое время ракета проделает данный путь?

Физика
Какую скорость приобретает ракета, движущаяся из состояния покоя с ускорением 60 м\ с^{2} , на пути 750 м? За какое время ракета проделает данный путь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=60 м/с² s=750 м v,t=?   s=at²/2 750=60t²/2 1500=60t² t²=25 t=5 с   a=v/t 60=v/5 v=60*5 v=300 м/с
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