Какую скорость приобретает ракета, движущаяся из состояния покоя с ускорением 60 м\ с^{2} , на пути 750 м? За какое время ракета проделает данный путь?

Физика

Какую скорость приобретает ракета, движущаяся из состояния покоя с ускорением 60 м\ с^{2} , на пути 750 м? За какое время ракета проделает данный путь?

Автор: Гость