8% от 6 кг 30% от 15м 200% от 72л 0,4% от 0,25с 1,25 от 800т
Математика
8% от 6 кг 30% от 15м 200% от 72л 0,4% от 0,25с 1,25 от 800т
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6*0,08=0,48 кг 2)15*0,3=4,5 м 3)72*2=144 л 4)0,25*0,004=0,001 с 5)800*0,0125=10 т
Гость:
6*8%=0,48кг 15*30%=4,5м 72*200%=144л 0,25*0,4%=0,001с 800*1,25%=10т
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