из города А в город В ,находящийся на расстоянии 200км от города А, выехал автобус.Через 1час20минут вслед за ним выехал автомобиль,скоорость которого в 1,5 раза больше скорости автобуса.Найдите скорость автобуса ,если в город ...

Алгебра

из города А в город В ,находящийся на расстоянии 200км от города А, выехал автобус.Через 1час20минут вслед за ним выехал автомобиль,скоорость которого в 1,5 раза больше скорости автобуса.Найдите скорость автобуса ,если в город В он прибыл одновременно с автомобилем

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