из города А в город В ,находящийся на расстоянии 200км от города А, выехал автобус.Через 1час20минут вслед за ним выехал автомобиль,скоорость которого в 1,5 раза больше скорости автобуса.Найдите скорость автобуса ,если в город ...
Алгебра
из города А в город В ,находящийся на расстоянии 200км от города А, выехал автобус.Через 1час20минут вслед за ним выехал автомобиль,скоорость которого в 1,5 раза больше скорости автобуса.Найдите скорость автобуса ,если в город В он прибыл одновременно с автомобилем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км/ч скорость автобуса, тогда скорость автомобиля 1,5х км/ч. Время потраченное автобусом за весь путь: 200/х, а время потраченное автомобилем 200/1,5х. Составим уравнение: (200/х)-3/4=200/1,5х (200/х)-3/4=400/3х 200*3-4х=400 4х=600-400 4х=200 х=50 км/ч Ответ: 50 км/ч
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