масса чугунной болванки 15кг. сколько таких болванок понадобится для отливки 40 деталей, каждая из которых 13кг? сколько чугуна останется?
Математика
масса чугунной болванки 15кг. сколько таких болванок понадобится для отливки 40 деталей, каждая из которых 13кг? сколько чугуна останется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40*13=520 кг - масса 40 деталей, которые собираются отлить (такой сумарной массы нужно болванок) 2) 520:15=34 (ост 10) - значит понадобится 35 болванок 3) 35*15=525 кг - масса 35 болванок 4) 525-520=5 кг - останется чугуна ответ:понадобится 35 болванки, а останется 5 кг чугуна
Гость:
1)40x13=520 кг 2) 520:15=34 и 10 в остатке надо 35 болванок, значит 35х15=525 кг(на 35 болванок) 3)525-520=5 кг Ответ:понадобится 35 болванок и 5 кг чугуна останется
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