масса чугунной болванки 15кг. сколько таких болванок понадобится для отливки 40 деталей, каждая из которых 13кг? сколько чугуна останется?

Математика

масса чугунной болванки 15кг. сколько таких болванок понадобится для отливки 40 деталей, каждая из которых 13кг? сколько чугуна останется?

Автор: Гость