вася задумал трёхзначное число,у которого с каждым из чисел 652,153 и 673 совпадает один из разрядов,а два других не совпадают.Какое число задумал вася
Математика
вася задумал трёхзначное число,у которого с каждым из чисел 652,153 и 673 совпадает один из разрядов,а два других не совпадают.Какое число задумал вася
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вася задумал трёхзначное число,у которого с каждым из чисел 652,153 и 673 совпадает один из разрядов,а два других не совпадают значит первая цифра 1(1 встречается в разряде второго числа один раз, а 6 два раза, поєтому 1) вторая цифра 7, третья цифра 2 а трицифровое число которое задумал Вася равно 172 ответ: 172
Гость:
652 153 673 ---- 172 Ответ. 172
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