вася задумал трёхзначное число,у которого с каждым из чисел 652,153 и 673 совпадает один из разрядов,а два других не совпадают.Какое число задумал вася

Гость: Гость:

вася задумал трёхзначное число,у которого с каждым из чисел 652,153 и 673 совпадает один из разрядов,а два других не совпадают значит первая цифра 1(1 встречается в разряде второго числа один раз, а 6 два раза, поєтому 1) вторая цифра 7, третья цифра 2 а трицифровое число которое задумал Вася равно 172 ответ: 172