три цветовода решили выращивать цветы на продажу. в дело они вложили 2 тыс., 1,3 тыс. и 1,7 тыс. р.какой процент прибыли получит каждый из них

Алгебра

три цветовода решили выращивать цветы на продажу. в дело они вложили 2 тыс., 1,3 тыс. и 1,7 тыс. р.какой процент прибыли получит каждый из них

Автор: Гость