три цветовода решили выращивать цветы на продажу. в дело они вложили 2 тыс., 1,3 тыс. и 1,7 тыс. р.какой процент прибыли получит каждый из них
Алгебра
три цветовода решили выращивать цветы на продажу. в дело они вложили 2 тыс., 1,3 тыс. и 1,7 тыс. р.какой процент прибыли получит каждый из них
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2+1.3+1.7=5 тыс. р. - общая сумма вложения 2) 2\5*100%=40 % прибыли будет получать первый цветовод 2) 1.3\5*100%=26 % прибыли будет получать второй цветовод 3) 1.7\5*100%=34% прибыли будет получать третий цветовод ответ: 40%, 26%, 34%
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