восьмая часть одного из смежных углов и три четверти другого составляют в сумме прямой угол. найдите разность данных углов.

Гость: Гость:

х первый угол 180-х второй угол х/8+(180-x)*3/4=90 домножим всё на 8 х+(180-х)*6=720 х+1080-6х=720 5х=360 х=360/5=72 72 первый угол 180-72=108 второй 108-72=36 ответ 36