восьмая часть одного из смежных углов и три четверти другого составляют в сумме прямой угол. найдите разность данных углов.
Геометрия
восьмая часть одного из смежных углов и три четверти другого составляют в сумме прямой угол. найдите разность данных углов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х первый угол 180-х второй угол х/8+(180-x)*3/4=90 домножим всё на 8 х+(180-х)*6=720 х+1080-6х=720 5х=360 х=360/5=72 72 первый угол 180-72=108 второй 108-72=36 ответ 36
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
вася задумал трёхзначное число,у которого с каждым из чисел 652,153 и 673 совпадает один из разрядов,а два других не совпадают.Какое число задумал ...
Алгебра
три цветовода решили выращивать цветы на продажу. в дело они вложили 2 тыс., 1,3 тыс. и 1,7 тыс. р.какой процент прибыли получит каждый из них
Математика
Чтобы попасть в поселок Голубые Ели, автобусу с судьями нужно проехать 300 км.,а машине с техниками-120км. Они движутся с одинаковой скоростью. Маш...
Алгебра
из города А в город В ,находящийся на расстоянии 200км от города А, выехал автобус.Через 1час20минут вслед за ним выехал автомобиль,скоорость котор...