При встрече Назерке ,Меруерт,Саша ,Алихан и Гриша обменялись рукопажатиями Сколько всего сделано рукопажатий.

Гость: Гость:

всего 5 мальчиков каждый должен пожать руку 4 мальчикам 5*4=20 но когда когда 1 мальчик пожимает руку друкому, то и другой пожимает первому, то есть одно будет одно рукопожатие, но для двох мальчиков, тогда 20/2=10 ответ 10