При встрече Назерке ,Меруерт,Саша ,Алихан и Гриша обменялись рукопажатиями Сколько всего сделано рукопажатий.
Математика
При встрече Назерке ,Меруерт,Саша ,Алихан и Гриша обменялись рукопажатиями Сколько всего сделано рукопажатий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего 5 мальчиков каждый должен пожать руку 4 мальчикам 5*4=20 но когда когда 1 мальчик пожимает руку друкому, то и другой пожимает первому, то есть одно будет одно рукопожатие, но для двох мальчиков, тогда 20/2=10 ответ 10
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