два поезда длина которых одинакова движутся на встречу друг другу.скорсть первого 54 км.ч второго 36км.ч второй поезд проехал мимо поссажира сидящего в первом поезде за 14сикунд.какова длина каждого поезда?
Математика
два поезда длина которых одинакова движутся на встречу друг другу.скорсть первого 54 км.ч второго 36км.ч второй поезд проехал мимо поссажира сидящего в первом поезде за 14сикунд.какова длина каждого поезда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
второй поезд проехал мимо поссажира сидящего в первом поезде за 14сикунд, значит за 14 секунд сумма растояний пройденных первым и вторым поездом равно длине поезде (мимо пасажира пронесся второй поезд от начало до конца вагонов, на это ушло 14 секунд) 1) 56+34=90 км\час=90\60 км\мин=1.5 км\мин=1.5\60 км\сек=0.025 км\сек - общая скорость поездов 2) 0.025*14=0.35 км=350 м - длина каждого поезда ответ: 350 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Меж редеющих верхушек Показалась синева. Зашумела у опушек Ярко-желтая листва. Птиц не слышно. Треснет мелкий Обломившийся сучок, И, хвостом ...
Математика
масса чугунной болванки 15кг. сколько таких болванок понадобится для отливки 40 деталей, каждая из которых 13кг? сколько чугуна останется?
Геометрия
восьмая часть одного из смежных углов и три четверти другого составляют в сумме прямой угол. найдите разность данных углов.
Математика
вася задумал трёхзначное число,у которого с каждым из чисел 652,153 и 673 совпадает один из разрядов,а два других не совпадают.Какое число задумал ...