два поезда длина которых одинакова движутся на встречу друг другу.скорсть первого 54 км.ч второго 36км.ч второй поезд проехал мимо поссажира сидящего в первом поезде за 14сикунд.какова длина каждого поезда?

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второй поезд проехал мимо поссажира сидящего в первом поезде за 14сикунд, значит за 14 секунд сумма растояний пройденных первым и вторым поездом равно длине поезде (мимо пасажира пронесся второй поезд от начало до конца вагонов, на это ушло 14 секунд) 1) 56+34=90 км\час=90\60 км\мин=1.5 км\мин=1.5\60 км\сек=0.025 км\сек - общая скорость поездов 2) 0.025*14=0.35 км=350 м - длина каждого поезда ответ: 350 м