Товарный поезд идёт со скоростью 36км/ч. Спустя 30 мин. с той же станции по тому же направлению выъодит экспресс со скоростью 144км/ч. На каком расстоянии от станции экспресс догонит товарный поезд?

Математика
Товарный поезд идёт со скоростью 36км/ч. Спустя 30 мин. с той же станции по тому же направлению выъодит экспресс со скоростью 144км/ч. На каком расстоянии от станции экспресс догонит товарный поезд?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30 мин=0.5 часа 2) 36*0.5=18 км - прошел товарный поезд за 30 мин 3) 144-36=108 км\час -разница скоростей товарного поезда и экспресса 4) 18\108=1\6 часа=10 мин - через столько времени экспресс догонит товарный поезд 5) 144*1\6=24 км - на таком расстоянии от станции экспресс догонит товарный поезд ответ: на расстоянии 24 км
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