Товарный поезд идёт со скоростью 36км/ч. Спустя 30 мин. с той же станции по тому же направлению выъодит экспресс со скоростью 144км/ч. На каком расстоянии от станции экспресс догонит товарный поезд?

Математика

Товарный поезд идёт со скоростью 36км/ч. Спустя 30 мин. с той же станции по тому же направлению выъодит экспресс со скоростью 144км/ч. На каком расстоянии от станции экспресс догонит товарный поезд?

Автор: Гость