N40 Для обложки альбома из картона вырезают прямоугольник длиной 4дм и шириной 3дм. Сколько квадратных дециметров картона пойдет на 5таких альбомов?

Математика

N40 Для обложки альбома из картона вырезают прямоугольник длиной 4дм и шириной 3дм. Сколько квадратных дециметров картона пойдет на 5таких альбомов?

Автор: Гость