N40 Для обложки альбома из картона вырезают прямоугольник длиной 4дм и шириной 3дм. Сколько квадратных дециметров картона пойдет на 5таких альбомов?

Математика
N40 Для обложки альбома из картона вырезают прямоугольник длиной 4дм и шириной 3дм. Сколько квадратных дециметров картона пойдет на 5таких альбомов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4*3=12(дм квадратных) нужно на 1 альбом 2)12*5=60(дм квадратных) нужно на 5 альбомов ответ  60 квадратных дециметров 
Гость:
1) 4*3=12дм(квадратных)-площадь одной обложки 2)12*5=60дм(квадратных)-на 5 альбомов уйдет картона
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