можно ли существительное Дом переделать так,чтобы, оставаясь в именительном падеже единственного числа и сохраняя мужской род,оно приобрело окончания -А,-Е,-О?

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можно ли существительное Дом переделать так,чтобы, оставаясь в именительном падеже единственного числа и сохраняя мужской род,оно приобрело окончания -А,-Е,-О?

Автор: Гость