можно ли существительное Дом переделать так,чтобы, оставаясь в именительном падеже единственного числа и сохраняя мужской род,оно приобрело окончания -А,-Е,-О?
Русский язык
можно ли существительное Дом переделать так,чтобы, оставаясь в именительном падеже единственного числа и сохраняя мужской род,оно приобрело окончания -А,-Е,-О?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
доминА, домищЕ, домишкО
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