решите уравнение ! только вторыс способом!ипрошу вас"!!!! 87-(41+y)=22
Математика
решите уравнение ! только вторыс способом!ипрошу вас"!!!! 87-(41+y)=22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(41+y)=87-22 41+y=65 y=65-41 y=24, проверка:87-(41+24)=22, а каким еще способом вы решали?
Гость:
87-(41+у)=22 41+у=87-22 41+у=65 у=65-41 у=24 87-(41+24)=22 87-65=22 22=22
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