Вставь пропущенные названия единиц так,чтобы равенства были верными: 1... = 10... , 1... = 60... , 1... = 100... .
Математика
Вставь пропущенные названия единиц так,чтобы равенства были верными: 1... = 10... , 1... = 60... , 1... = 100... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1сантиметр=10мм,1минута=60секундам,1метр=100сантиметрам
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