Вставь пропущенные названия единиц так,чтобы равенства были верными: 1... = 10... ,  1... = 60... ,   1... = 100...  .

Математика
Вставь пропущенные названия единиц так,чтобы равенства были верными: 1... = 10... ,  1... = 60... ,   1... = 100...  .
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1сантиметр=10мм,1минута=60секундам,1метр=100сантиметрам
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