твір - мініатюту на тему дружба
Қазақ тiлi
твір - мініатюту на тему дружба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У наш час важко знайти справжнього друга. Друзів є багато, але назвати справжнього - важко. Друг - це той,кому завжди важлива моя думка, той хто готовий мене вислухати та дати слушну пораду. Другові ніколи не будуть байдужі мої проблеми, він завждибуде переживати разом зі мною та розвеселяти. З другом все можна робити разом, прощати одне одного,не докоряти помилками. Як кажуть, друг пізнається в біді.Бо дружба - це стосунки,відносини, в основі яких лежить взаємна прихильність, довіря, відданість, товариська солідарність, духовна близькість, спільність інтересів.
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