при каком значении разность выражений 15х + 1 и 3 - х на 5 больше значения выражения 2х + 1 Это очень срочно! Если знаете, то помогите пожалуйста ♥

Алгебра

при каком значении разность выражений 15х + 1 и 3 - х на 5 больше значения выражения 2х + 1 Это очень срочно! Если знаете, то помогите пожалуйста ♥

Автор: Гость