при каком значении разность выражений 15х + 1 и 3 - х на 5 больше значения выражения 2х + 1 Это очень срочно! Если знаете, то помогите пожалуйста ♥
Алгебра
при каком значении разность выражений 15х + 1 и 3 - х на 5 больше значения выражения 2х + 1 Это очень срочно! Если знаете, то помогите пожалуйста ♥
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(15x+1)-(3-x)=5+2x+1 15x+1-3+x-6-2x=0 14x-8=0 14x=8 x=[latex]x=\frac{4}{7}[/latex]
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