Витя купил а тетрадей, а Коля - b таких же тетрадей. Коля заплатил на 45 рублей больше, чем Витя. Сколько рублей заплатил за тетради каждый из мальчиков.
Математика
Витя купил а тетрадей, а Коля - b таких же тетрадей. Коля заплатил на 45 рублей больше, чем Витя. Сколько рублей заплатил за тетради каждый из мальчиков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
предполагается, что все тетради одинаковой стоимости 1) (b-a) - на столько больше Коля купил тетрадей 2) 45:(b-a) р.- цена одной тетради 3) 45а/(b-a) р.- заплатил за тетради Витя 4) 45b/(b-a) р.- заплатил за тетради Коля ответ: 45а/(b-a) р.- заплатил за тетради Витя, 45b/(b-a) р.- заплатил за тетради Коля
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