Витя купил а тетрадей, а Коля - b таких же тетрадей. Коля заплатил на 45 рублей больше, чем Витя. Сколько рублей заплатил за тетради каждый из мальчиков.

Математика

Витя купил а тетрадей, а Коля - b таких же тетрадей. Коля заплатил на 45 рублей больше, чем Витя. Сколько рублей заплатил за тетради каждый из мальчиков.

Автор: Гость