Из 24 красных и 18 белых  роз составляют букеты. В каждом букете-3 красных и 3 белых розы. Какое наибольшее число букетов можно сделать ?

Математика
Из 24 красных и 18 белых  роз составляют букеты. В каждом букете-3 красных и 3 белых розы. Какое наибольшее число букетов можно сделать ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:3=8бук. из красных 18:3=6бук. из белых всего можно сделать 6 букетов  
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