Из 24 красных и 18 белых роз составляют букеты. В каждом букете-3 красных и 3 белых розы. Какое наибольшее число букетов можно сделать ?

Математика

Из 24 красных и 18 белых роз составляют букеты. В каждом букете-3 красных и 3 белых розы. Какое наибольшее число букетов можно сделать ?

Автор: Гость