придумайте ситуацию и включите в нее выражение мы пахали
Литература
придумайте ситуацию и включите в нее выражение мы пахали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сегодня на даче МЫ ПАХАЛИкартофель.мы очень трудились и очень устали.но зато мы весь картофель отлично пахали!
Гость:
Я каждыми днями то и делую, что пашу!
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