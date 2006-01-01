Французский язык
. Найдите в предлагаемом перечне признаки, свойственные нашему государству: а) основывается на принципе федерализма; б) является светским госу...
Помогите пожалуйста, срочно! Мать и дочь Сидоровы подали заявление в отделение Сбербанка о приеме их на работу вдвоем на одну должность кассира-ко...
11. 15-річний Антон Андрієнко заскочив до ліфта, двері якого вже зачинялися, та, погрожуючи ножем, спробував відібрати в Лариси Бондаренко каблучку...
Визначте, чи всі дії учасників були правомірними. 14-річна дівчина вирішила піти працювати. Вона знайшла фірму, яка була згодна прийняти її. Однак ...
Заключение трудового договора 1. При приеме Васильева на работу в ЗАО “Газстройинвест” был заключен трудовой договор, в котором содержались следую...
1. В каких случаях расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния? а) при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей; б) по заявлению одного из супругов, независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим; в) по заявлению одного из супругов, независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей, если другой супруг признан судом недееспособным; г) по заявлению одного из супругов, независимо от наличия общих несовершеннолетних детей, если другой супруг осуждён за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше 3 лет. 2. К личной собственности каждого супруга не относятся: а) имущество, принадлежавшее до вступления в брак; б) подарки родственников; в) вещи индивидуального пользования, приобретённые во время брака за счёт общих средств; г) драгоценности и предметы роскоши, приобретённые во время брака за счёт общих средств.
Вступая в брак, Наташа и Алексей заключили в письменной форме соглашение, в соответствии с которым Алексей принимал на себя обязательства не обращаться в суд с вопросом о расторжении брака в период беременности жены и в течении года после рождения ребёнка. Наташа принимала на себя обязательство не обращаться в суд с вопросом о расторжении брака в течении 3 лет после рождения ребёнка, а, кроме того, во время брака она обещала не работать и заниматься только ведением домашнего хозяйства и воспитанием ребёнка. Противоречит ли заключённое между Наташей и Алексеем соглашение действующему законодательству? Если да, то в какой части?
Задание 1. Договором между кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российская Федерации Василием Николаевичем Штыбиковым и типографией газеты “На страже Родины” был заключен гражданско-правовой договор об издании агитационных материалов. В изданных листовках не были указаны необходимые данные в соответствии с ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”. Избирательная комиссия потребовала от кандидата прекратить распространение и пригрозила привлечь его к ответственности по статье 5.12 КоАП РФ – “Изготовление и распространение анонимных агитационных материалов”. На это кандидат В.Н. Штыбиков заявил, что договор он заключал не как кандидат, а как обычный гражданин; что ответственность должен не нести не он, а типография, поскольку именно типография не выполнила необходимые требования закона. Кто является сторонами в данном правоотношении, кто и какую должен нести ответственность? Определите объект конституционно-правовых (в данном случае – избирательно-правовых отношений)?
1. Що є зайвим в даному переліку. Обов’язоком батьків є: А) забрати дитину не пізніше одного місяця з пологового будинку, Б) піклуватися про стан здоров’я, фізичний, духовний, моральний розвиток, В) забезпечити здобуття вищої освіти, Г) поважати дитину. 2. Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає усиновити, не менш як на А) 15р, Б) 18р, В) 20р, Г) 25р. 3. Що є зайвим в даному переліку. Ухвалюючи рішення про усиновлення, суд враховує: А) матеріальний стан, Б) сімейний стан, В) здоров”я, Г) освіту усиновлювача. 4. Хто/ який орган дає дозвіл 16-річній дівчині на шлюб А) батьки, Б) суд, В) орган опіки та піклування, Г) державний орган реєстрації актів цивільного стану. 5. Яке словосполучення відповідає поняттю «аліменти» А) обов’язкові платежі, Б) благодійні внески, В) кошти на утримання дитини, Г) добровільні пожертви 6. Не можуть перебувати у шлюбі особи, які є: А) родичами прямої лінії, Б) троюрідні брат і сестра, В) неповнорідні брат і сестра, Г) усиновлювач та усиновлена ним дитина ІІІ рівень (7-9 балів) 1.Охарактеризуйте особливості умов праці та тривалості робочого часу неповнолітніх, згідно Кодексу законів про працю України. 2. Умови, за яких неповнолітні можуть працювати. 3. Неповнолітнім забороняється…. 4. Тривалість часу неповнолітніх. 1. Юридична ситуація. За умовами трудового договору, укладеного із 17- річним Антоном, 2 січня 2011року для нього встановлюється: а) 5-денний робочий тиждень із 8-годинним робочим днем, б) випробувальний термін 10 днів, в) відпустка 25 календарних днів ( з 1 грудня 2011р.) Антон заявив, що хоче відпустку влітку, але директор заявив, що відпустка надається через 11 відпрацьованих місяців) Які норми трудового законодавства було порушено при укладанні трудового договору із Антоном? ІV рівень(10-12 балів) Ви влаштовуєтеся на роботу менеджером в магазин побутової техніки. Складіть резюме.
17-летние Марина и Николай решили вступить в брак. Уважительные причины для снижения брачного возраста у них имеются. "А на какие же средства будет жить наша семья? Мы учимся. Кто же нас будет содержать?" - беспокоится Марина. И "Ну что ты волнуешься, - удивляется Николай, - И Конституция РФ и Семейный Кодекс РФ обязывают родителей содержать своих несовершеннолетних детей. Так что нашу семью целый год обязаны содержать наши родители. Это - закон." Правильно ли рассуждает Николай? Ответ обоснуйте.
5) Может ли поступок, соответствующий традициям и моральным нормам общества, наступить юридическая ответственность?
на рынке художник Шиков продавал рисунки своих учеников. Заинтересовавшаяся несколькими полотнами, выполненными в.одни стиле, Васильева спросила, кто нарисовал эти картины. Шиков ответил, что рисовал его малолетний ученик ,поэтому можно считать, что автором является сам Шиков. Прав ли Шиков? Ответ обоснуйте. какая статья? пункт ?,по какому кодексу и. т.д. плиз помогите(
1.Напишите 10 причин расторжения брака 2.Напишите 10 причин прекращения брака 3.Напишите 10 причин основания признания брака недействительным
Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения нужно привести пример
ОАО «Заря» решило продать принадлежащий ей на праве собственности земельный участок, который составляет 26 % балансовой стоимости активов общества. Пять членов совета директоров из семи сделку одобрили. Два других были против продажи земельного участка. Возможно ли при данных обстоятельствах заключить сделку? Обоснуйте ответ.
2. Сугошев у себя дома распивал спиртные напитки. В связи с этим его сын сделал ему замечание. В ответ Сугошев ударил сына несколько раз, а затем руками задушил его, после чего выбросил труп на лестничную площадку. Определите родовой, видовой, непосредственный объекты преступлений, совершенного Сугошевым.
Ответьте автору письма: "Во время брака была приобретена машина. Договор купли-продажи оформлен на меня (жену). Права только у меня. Вожу машину я (муж алкоголик и инвалид 2 группы). В тот год, когда машина была приобретена, муж уже 10 лет получал только пенсию по инвалидности, а я получала зарплату. Возможно ли в суде отстоять свои права на машину?"
Молчанов дважды получал крупное наследство, которое регулярно пропивал. В том числе автомобиль "Москвич", дом в деревне, деньги, видеомагнитофон. Пьяные сборища на квартире Молчанова часто сопровождались оскорблениями в адрес жены с применением насилия. При расторжении брака в суде супруга потребовала определить доли супругов в общей собственности с учётом стоимости перечисленного имущества. По её мнению, Молчанов расходовал имущество в ущерб интересам семьи. Как должен поступить суд?
В ходе судебного заседания (в 2006 году) возник вопрос о действительности доверенности. Одна сторона утверждала, что доверенность недействительна, поскольку не содержит даты выдачи. Другая сторона указывала на то, что смысл доверенности заключается в сроке ее действия, дата выдачи нужна только в том случае, если срок определяется отрезком времени; в спорной доверенности стоит фраза «срок действия – по 31 декабря 2008 г.», поэтому она действительна. Определите, является ли доверенность действительной.