Весной яблоки продовались по 35р. за килограмм , ак осени их цена была снижена сначала на 20% , а затем ещё на 15%. Какой стала цена яблок после второго срижения?
Математика
Весной яблоки продовались по 35р. за килограмм , ак осени их цена была снижена сначала на 20% , а затем ещё на 15%. Какой стала цена яблок после второго срижения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35 * (1 - 0,2) = 28 руб цена яблок после 1 уценки. 28 * (1 - 0,15) = 23,8 руб цена яблок после 2 уценки. Ответ: 23,8 руб. Можно и так: 35 * ((1 * 0,8)*(1 * 0,85)) = 35 * 0,68 = 23,8 руб.
Гость:
яблоки были по 35р. потом цену снизили на 20%. 20% от 35=35*0,2=7р. 35-7=28р. - стали стоить яблоки после понижения цены. затем цену снизили еще на 15%. 15% от 28=28*0,15=4,2руб. 28-4,2=23,8р. - стали стоить яблоки после второго понижения цены.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Витя купил а тетрадей, а Коля - b таких же тетрадей. Коля заплатил на 45 рублей больше, чем Витя. Сколько рублей заплатил за тетради каждый из маль...
Математика
Из 24 красных и 18 белых роз составляют букеты. В каждом букете-3 красных и 3 белых розы. Какое наибольшее число букетов можно сделать ?