Весной яблоки продовались по 35р. за килограмм , ак осени их цена была снижена сначала на 20% , а затем ещё на 15%. Какой стала цена яблок после второго срижения?

Математика

Весной яблоки продовались по 35р. за килограмм , ак осени их цена была снижена сначала на 20% , а затем ещё на 15%. Какой стала цена яблок после второго срижения?

Автор: Гость