В ромбе АВСD диагонали пересекаются в точке О , угол А = 31º. Найдите углы треугольника ВОС.
Геометрия
В ромбе АВСD диагонали пересекаются в точке О , угол А = 31º. Найдите углы треугольника ВОС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значит так, в ромбе углы которые противоположны, они равны. значит угол С равен углу А то естьт 31 градус.Что бы узнать угол ВСО надо 31 делить на 2 получиться 15,5. Так как на одной стороне углы в месте равняються 180 град. то чтобы узнать угол СВО надо из 180-31и поделить на 2, получиться 74.5.Так как в треугольнике все углы равны 180 градусам то из 180 град. нао вычить остольные углы и мы найдем угол ВОС который будет равен 90 град. .
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