за 15 метров ткани двух сортов заплатили 2840руб.1 метор ткани 1 сорта стоит 200р,а 1 м ткани 2 сорта 180р.Сколько метров ткани каждого сорта было куплено?
Алгебра
за 15 метров ткани двух сортов заплатили 2840руб.1 метор ткани 1 сорта стоит 200р,а 1 м ткани 2 сорта 180р.Сколько метров ткани каждого сорта было куплено?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть купили х м ткани 1 сорта, тогда (15-х) м купили ткани 2 сорта. 200х рублей заплатили за ткань 1 сорта 180(15-х) рублей заплатили за ткань 2 сорта По условию известно, что за 15 метров ткани двух сортов заплатили 2840руб. Составим уравнение 200х + 180(15-х) = 2840 200х + 2700 - 180х = 2840 20х = 140 х = 7 7 м ткани 1 сорта, 15-7 = 8 м ткани 2 сорта.
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