Найдите острый угол равнобедренной трапеции,если сумма двух её углов равна 210 градусов
Геометрия
Найдите острый угол равнобедренной трапеции,если сумма двух её углов равна 210 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ABCD - равнобочная трапеция, ВС - меньшее основание, AB=CD углы при основании равнобочной трапеции равны угол А=угол D угол В=угол С сумма углов при боковой стороне трапеции равна 180 градусов значит угол В+угол С=210 (при основании ВС лежат тупые углы, их сумма будет больше 180 градусов) 2*угол В=210 угол В=угол С=210\2=105 градусов угол А=угол D=180-105=75 градусов ответ: острый угол равнобдренной трапеци равен 75 градусов
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