За первый месяц завод выполнил 1\8 годового плана, а за второй на 1\24 меньше. Какую часть годового плана выполнил завод за два месяца

Математика
За первый месяц завод выполнил 1\8 годового плана, а за второй на 1\24 меньше. Какую часть годового плана выполнил завод за два месяца
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За второй месяц завод выполнил  1/8 - 1/24 = 1/12 плана, поэтому за 2 месяца он выполнил  1/8 + 1/12 = (3 + 2)/24 = 5/24 плана
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