За первый месяц завод выполнил 1\8 годового плана, а за второй на 1\24 меньше. Какую часть годового плана выполнил завод за два месяца

Математика

За первый месяц завод выполнил 1\8 годового плана, а за второй на 1\24 меньше. Какую часть годового плана выполнил завод за два месяца

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