Длины катетов прямоугольного треугольника 2 и 3. Найти длину биссектрисы прямого угла.

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гипотенуза равна по теореме Пифагора корень(2^2+3^2)=корень(13) по формуле биссектрисы за тремя сторонами находим l(c)=корень(ab(a+b-c)(a+b+c)) /(a+b)=корень(ab((a+b)-c^2))) /(a+b) l(c)=корень(2*3*((2+3)^2-(корень(13))^2)) / (2+3)=корень(72) / 5= =6/5*корень(2) ответ: 6/5*корень(2)