Спортсменов сначала построили в ряды по 6 человек, а затем переставили в ряды по 4 человека. При этом число рядов увеличилось на 2. Сколько было спортсменов?

Математика
Спортсменов сначала построили в ряды по 6 человек, а затем переставили в ряды по 4 человека. При этом число рядов увеличилось на 2. Сколько было спортсменов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим, рядов из 6ти спортсменах было х, тогда рядов из 4ёх спортсменов (х+2). 6х=4(х+2) 6х-4х=8 х=4   Спортсменов было: 6х4=24 Ответ:24  
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