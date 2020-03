ввести три целых числа и вывести на экран большее из них

Гость: Гость:

Язык СИ (Откомпилирован и проверен был в Dev-C++) #include #include #include int main() { int a, b, c; printf("

Vvedite 3 chisla : "); scanf("%d" "%d" "%d", &a, &b, &c); if (a > b && a > c) printf("

a = %d", a); if (b > c && b > a) printf("

b = %d", b); if (c > b && c > a) printf("

c = %d", c); if (a == b && a > c) printf("

a = %d b = %d", a, b); if (a == c && a > b) printf("

a = %d c = %d", a, c); if (b == c && b > c) printf("

b = %d c = %d", b, c); if (a == b && a == c) printf("

a = %d b = %d c = %d", a, b, c); printf("



press klavishy... "); getch( ); return 0; } Паскаль (Откомпилирован и проверен был в Pascal ABC) program z1; uses crt; var a, b , c: integer; begin write('Vvedite 3 chisla: '); readln(a, b, c); if (a > b) and (a > c) then writeln(' a = ', a); if (b > c) and (b > a) then writeln(' b = ', b); if (c > a) and (c > b) then writeln(' c = ', c); if (a = b) and (a > c) then writeln(' a = ', a, ' b = ', b); if (a = c) and (a > b) then writeln(' a = ', a, ' c = ', c); if (b = c) and (b > c) then writeln(' b = ', c, ' c = ', c); if (a = b) and (a = c) then writeln(' a = ', a, ' b = ', b, ' c = ', c); end.