скорость полёта стрекозы больше скорости полёта мухи на 260 м/мин. и скорости полёта капустной белянки на 220 м/мин. найдите скорости полёта этих насекомых, учитывая, что удвоенная скорость полёта белянки на 70 м/мин меньше ско...

Математика

скорость полёта стрекозы больше скорости полёта мухи на 260 м/мин. и скорости полёта капустной белянки на 220 м/мин. найдите скорости полёта этих насекомых, учитывая, что удвоенная скорость полёта белянки на 70 м/мин меньше скорости полёта стрекозы.

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