скорость полёта стрекозы больше скорости полёта мухи на 260 м/мин. и скорости полёта капустной белянки на 220 м/мин. найдите скорости полёта этих насекомых, учитывая, что удвоенная скорость полёта белянки на 70 м/мин меньше ско...

Математика
скорость полёта стрекозы больше скорости полёта мухи на 260 м/мин. и скорости полёта капустной белянки на 220 м/мин. найдите скорости полёта этих насекомых, учитывая, что удвоенная скорость полёта белянки на 70 м/мин меньше скорости полёта стрекозы.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость полета стрекозы х м\мин, тогда скорость полета мухи х-260 м\мин, а скорость полета капустной белянки х-220 м\мин. Тогда по условию задачи составляем уравнение х-2*(х-220)=70 х-2х+440=70 -х=70-440 -х=-370 х=370 х-260=370-260=110 х-220=370-220=150 ответ: скорость полета стрекозы 370 м\мин, мухи 110 м\мин, капустной белянки 150 м\мин
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