ВИЧИСЛИТЬ КОЛИЧЕСТВО И МАССУ ВЕЩЕСТВА И ЧИСЛО МОЛЕКУЛ ДЛЯ 2.24 ЛИТРА КАРБОН ОКСИДА СО2

Химия
ВИЧИСЛИТЬ КОЛИЧЕСТВО И МАССУ ВЕЩЕСТВА И ЧИСЛО МОЛЕКУЛ ДЛЯ 2.24 ЛИТРА КАРБОН ОКСИДА СО2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для начала найдем кол-во вещества: n=V/Vm  n=2,24/22,4=0,1моль. зная количество вещества можем найти массу: m=M*n m= 44*0,1=4,4 грамма число молекул: N=NА*n N=6*10^23*0,1= 6*10^22. 10 в степени так и пишется в ответе) 
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