Как, имея лишь 2 сосуда вместимостью 4 литра и 9 литров, налить из водопроводного крана 3 литра воды?
Алгебра
Как, имея лишь 2 сосуда вместимостью 4 литра и 9 литров, налить из водопроводного крана 3 литра воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Налить в 9 литровый сосуд 2 раза из 4 литрового, в нем получиться 8 литров. Налить в 4 литровый сосуд воду и дополнить 9 литровый сосуд до конца, туда поместиться 1 литр, а в нашем 4 литровом останется 3 литра.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
скорость полёта стрекозы больше скорости полёта мухи на 260 м/мин. и скорости полёта капустной белянки на 220 м/мин. найдите скорости полёта этих н...
Химия
Математика
Кузнечик прыгает вдоль прямой вперед на 80 см или назад на 50 см. Может ли он менее чем за 7 прыжков удалиться от начальной точки ровно на 1 м 70 см?