Как, имея лишь 2 сосуда вместимостью 4 литра и 9 литров, налить из водопроводного крана 3 литра воды?

Гость: Гость:

Налить в 9 литровый сосуд 2 раза из 4 литрового, в нем получиться 8 литров. Налить в 4 литровый сосуд воду и дополнить 9 литровый сосуд до конца, туда поместиться 1 литр, а в нашем 4 литровом останется 3 литра.