при каких значениях параметра р неравенство (р-1)х^2+(р-2)х+3р-1 меньше 0 не имеет решений?
Алгебра
при каких значениях параметра р неравенство (р-1)х^2+(р-2)х+3р-1 меньше 0 не имеет решений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала рассмотрим случай р=1 тогда неравенство запишется в виде -х+2<0 -x<-2 x>2, а значит при р=1 неравенство имеет решения Пусть р не равно 1, тогда у нас квадратное неравенство с параметром оно не имеет решений когда p-1>0 D=(p-2)^2-4(p-1)(3p-1)<0 p>1 p^2-4p+4-4(3p^2-4p+1)=p^2-4p+4-12p^2+16p-4=-11p^2+12p<0 p>1 p(12-11p)<0 p>1 0
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