в равнобокой трапеции сумма углов при основании 86 градусов найти углы трапеции
Геометрия
в равнобокой трапеции сумма углов при основании 86 градусов найти углы трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 угла по 86 / 2 = 43 градуса и 2 угла по 180 - 43 = 137 градусов.
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