Купили дюжину бутылок 12 штук, фруктовой воды, а в обмен сдали 8 пустых бутылок. Сколько денег доплатили? Узнайте, сколько стоит бутылка фруктовой воды и сколько пустая бутылка, и решите задачу.
Математика
Купили дюжину бутылок 12 штук, фруктовой воды, а в обмен сдали 8 пустых бутылок. Сколько денег доплатили? Узнайте, сколько стоит бутылка фруктовой воды и сколько пустая бутылка, и решите задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
здесь важно не решить а записать выражение. Пусть 1 бутылка фруктовой воды стоит х руб.,тогда 1 пустая бутылку будет стоить у рублей.Тогда денег получается доплатили 12х-8у.Вот и все решение.
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