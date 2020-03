мне нужен диалог между двум особами на тему "Домашние питомцы"

Гость: Гость:

Q: Hello! Привет! Hello! Привет! Q: Do you have a pet? У тебя есть какое-нибудь домашнее животное? Yes, I have a dog. Да, у меня есть собака. Q: What is its name? Как ее зовут? His name is Pluto. Его зовут Плуто. Q: How old is he? Сколько ему лет? He is four years old . He is a Beagle. Ему четыре года. Это бигль. Q: How does this breed look like? Как выглядит эта порода? He looks kind of like a Basset Hound. Well, you could say, that a Basset is a caricature of a Beagle. He's a little taller, and his ears aren't as long, but it's basically the same color. Он очень похож на бассета. Можно сказать, что бассет - это некая карикатура на бигля. Oн немного выше, уши у него не такие длинные, а окрас, в основном, такой же. Q: What about his character? А какой у него нрав? He's very calm. He doesn't bark, unless he sees another dog or unless my mom tells him to, that she does a lot. He sleeps alone, he is very nice. He's a really great dog. Он очень спокойный. Он не лает, до тех пор, пока не видит другую собаку, или до тех пор, пока моя мама не дает такой команды, что она делает довольно часто. Он спит один, oн очень милый. Это, действительно, великолепный пес. Q: Who does your dog consider his master? Кого он считает своим хозяином? I think that my dog is his own master. He does whatever he wants. He walks around. I mean, I don't know, who he thinks is his master, but I consider him to be a member of the family. Я думаю, что мой пес - сам себе хозяин. Он делает все, что хочет. Гуляет по всему дому. Я хочу сказать, что не знаю, кого он считает своим хозяином, но я считаю его членом семьи.