помогите наити деиствительные корни уравнения : 2х в четвертои степени + 3х в третеи степени - 10х во второи степени - 5х - 6 =0

Алгебра

помогите наити деиствительные корни уравнения : 2х в четвертои степени + 3х в третеи степени - 10х во второи степени - 5х - 6 =0

Автор: Гость