внуку столько же месяцев, сколько бабушке лет. Вместе бабушке и внуку 52 года. Сколько им лет?

Гость: Гость:

если внуку столько же месяцев, сколько бабушке лет, то бабушка в 12 раз старше внука. Если возраст внука в годах принять за Х, то воззраст бабушки 12 * Х. Получаем уравнение Х + 12 * Х = 13 * Х = 52, откуда Х = 52 / 13 = 4 . Итак, внуку 4 года, а бабушке 48.