внуку столько же месяцев, сколько бабушке лет. Вместе бабушке и внуку 52 года. Сколько им лет?
Математика
внуку столько же месяцев, сколько бабушке лет. Вместе бабушке и внуку 52 года. Сколько им лет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если внуку столько же месяцев, сколько бабушке лет, то бабушка в 12 раз старше внука. Если возраст внука в годах принять за Х, то воззраст бабушки 12 * Х. Получаем уравнение Х + 12 * Х = 13 * Х = 52, откуда Х = 52 / 13 = 4 . Итак, внуку 4 года, а бабушке 48.
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